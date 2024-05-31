«Ведомости» назвали будущего врио главы Самарской области

Вместо Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области станет председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

До этого Азаров заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора.

Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона.

30 мая единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО, объявила о своей отставке и решении перейти на новую работу. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается.

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.