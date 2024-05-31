Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ведомости» назвали будущего врио главы Самарской области

«Ведомости»: врио главы Самарской области станет Вячеслав Федорищев

close
100%
ГУ ТО «Представительство Правительства Тульской области»

Вместо Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области станет председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

До этого Азаров заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора.

Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона.

30 мая единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО, объявила о своей отставке и решении перейти на новую работу. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается.

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами