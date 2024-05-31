Германия разрешила Украине использовать переданное оружие для ударов по России

Правительство Германии сняло ограничения, связанные с использованием переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт, передает Bild.

«Украина подвергалась нападениям, в частности, в Харьковской области с позиций в непосредственно прилегающей к российской границе зоне. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений.

Киев может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами», — заявил Хебестрейт.

Газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

Позднее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории России с применением оружия США могут начаться в течение нескольких часов или дней.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безумием данное решение Джо Байдена.

Ранее Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с РФ.