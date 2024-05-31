Представители семи стран посетили выставку трофейного оружия в Москве

Выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве осмотрели главы диппредставительств Венесуэлы, Йемена, Ливана, Палестины, Сирии, Уганды, а также делегация Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ними на экскурсии побывали представители исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем генерального секретаря содружества Ильхомом Нематовым.

Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о большом значении визита представителей дипкорпуса в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, она отметила «цинизм так называемых бывших партнеров и <…> не так называемых, но настоящих союзников по высадке в Нормандии», которые высказываются «о возможном использовании поставляемого ими на Украину оружия для ударов вглубь России».

Выставка трофейного оружия на Поклонной горе в Москве открылась для посетителей 1 мая. На ней представлены более тридцати образцов трофейной техники: немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90, украинские танки Т-72 и Т-64 и др.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО придется отвечать за удары ВСУ по территории РФ.