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Орбан: решать конфликт на Украине миссией НАТО так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом

Орбан назвал абсурдом решение конфликта на Украине расширением миссии НАТО

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Vadim Ghirda/AP

Расширение координационной миссии НАТО на Украине для урегулирования конфликта станет таким же абсурдным шагом, как тушение пожара с помощью огнемета. Такое мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Орбан подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, который был создан не для миссии на Украине. По его словам, Североатлантический альянс ввязывается в конфликт за пределами своей территории, что увеличивает угрозу новой мировой войны. Премьер Венгрии назвал это абсурдом.

«Такой же абсурд, как если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом», — считает Орбан.

31 мая глава правительства Венгрии заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, поскольку все больше втягивается в конфликт на Украине.

Также он сказал, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Украины.

30 мая сообщалось, что европейские государства, которые входят в так называемый Бернский клуб, ограничили обмен разведданными с Будапештом из-за политических противоречий.

Агентство Bloomberg писало, что Орбан стал «лишним человеком» в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе из-за препятствия властей Венгрии предоставлению помощи Украине со стороны Запада.

Ранее стало известно, как в ЕС «накажут» Венгрию за ее позицию по Украине.

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Операция на Украине
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