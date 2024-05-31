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Зеленский заявил, что Украина заключит соглашения по безопасности с Северной Европой

Зеленский анонсировал три соглашения по безопасности с Северной Европой

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Стокгольме пройдет встреча с лидерами государств Северной Европы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что по итогам встречи будут подписаны соглашения по безопасности. Он заявил, что приоритетами Украины на саммите являются создание общих предприятий, производящих системы ПВО, обеспечение украинских военнослужащих оружием и глобальная работа по принуждению РФ к миру. Зеленский считает, что эти соглашения дадут Украине разностороннюю поддержку на долгий период.

31 мая первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти США стремятся затянуть конфликт на Украине, так как считают, что из-за него Россия ослабевает. Вместе с тем для них важно продолжение боевых действий минимум до президентских выборов в ноябре.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член ОП России Никита Данюк в этот же день сказал, что власти США выдвинули условие для украинского лидера Владимира Зеленского, пригрозив прекращением военной поддержки. Речь идет о понижении призывного возраста.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина готова вести боевые действия до последнего украинца, власти страны целенаправленно проводят такую политику, а Владимир Зеленский не понимает, что люди – важнейший ресурс государства.

Ранее в Раде заявили, что Киев обманул украинский народ в вопросе членства в НАТО.

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