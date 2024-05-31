Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук обвинил Зеленского в препятствовании мирным переговорам

Медведчук заявил, что Зеленский стал препятствием для мирных переговоров

close
100%
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для переговоров о мире между Киевом и Москвой. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«О каких переговорах можно говорить с Зеленским, если он давно не представляет интересы своей страны? Тем более что с 21 мая 2024 года он нелегитимный президент», — заявил он.

Политик обратил внимание, что украинский лидер фактически действует в интересах западного ВПК и «решает проблемы в интересах США, а вовсе не своей страны».

По словам Медведчука, именно западные политики толкают Киев на войну с Россией. Конфликт был искусственно создан коллективным Западом, политика которого включала агрессивное расширение НАТО на восток и поддержку нацизма на Украине, добавил он.

28 мая в пресс-службе офиса генпрокуратуры Украины сообщалось, что уголовное дело в отношении супруги Медведчука Оксаны Марченко направили в суд.

20 мая Медведчук заявил, что Зеленский до одури боится собственного народа, врагов и предателей он находит везде.

В марте Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

Ранее Чехия внесла Медведчука в санкционные списки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами