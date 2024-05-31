Медведчук обвинил Зеленского в препятствовании мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для переговоров о мире между Киевом и Москвой. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«О каких переговорах можно говорить с Зеленским, если он давно не представляет интересы своей страны? Тем более что с 21 мая 2024 года он нелегитимный президент», — заявил он.

Политик обратил внимание, что украинский лидер фактически действует в интересах западного ВПК и «решает проблемы в интересах США, а вовсе не своей страны».

По словам Медведчука, именно западные политики толкают Киев на войну с Россией. Конфликт был искусственно создан коллективным Западом, политика которого включала агрессивное расширение НАТО на восток и поддержку нацизма на Украине, добавил он.

28 мая в пресс-службе офиса генпрокуратуры Украины сообщалось, что уголовное дело в отношении супруги Медведчука Оксаны Марченко направили в суд.

20 мая Медведчук заявил, что Зеленский до одури боится собственного народа, врагов и предателей он находит везде.

В марте Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

Ранее Чехия внесла Медведчука в санкционные списки.