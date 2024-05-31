МИД Танзании заявил о попытках США вернуть влияние в Африке

Западные государства во главе с США стремятся вернуть свое влияние в странах Африки, заявил глава МИД Танзании Джануари Макамба. В беседе с RT он призвал не допустить этого, подчеркнув, что африканские страны имеют право на самостоятельные политические решения.

По словам министра, бывшие колониальные державы «выгоняют» Францию из Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Он назвал это попыткой Европы и США совершить очередной «рывок» в Африку. При этом в африканских странах, по его словам, ощущается готовность противостоять им и бороться за свою независимость.

«Мы, [африканцы], находим это оскорбительным, когда нас просят выбрать того или конкретного партнера», — заявил Макамба.

Также министр прокомментировал палестино-израильский конфликт, заявив, что достичь его урегулирования нельзя без признания независимости Палестины.

Напомним, до этого глава МИД Танзании провел телефонные переговоры с российским главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. В числе прочего они подтвердили взаимную готовность укреплять российско-танзанийское сотрудничество в разных сферах.

Накануне стало известно о планах США учредить фонд для информационного противодействия России в Африке.