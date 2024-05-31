Путин уволил замсекретаря Совбеза РФ

Российский президент Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — отмечается в указе.

Документ датирован 31 мая. Причины увольнения Попова в нем не указываются.

До этого Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. 12 мая глава освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

29 мая Путин назначил помощника президента РФ Алексея Дюмина на пост секретаря Государственного совета. До этого пост секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин.

Ранее Патрушев попрощался с сотрудниками Совета безопасности РФ.