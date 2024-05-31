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Джабаров: США хотят продолжения украинского конфликта минимум до ноября

Сенатор Джабаров: США затягивают конфликт на Украине, чтобы навредить России

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Власти США стремятся затянуть конфликт на Украине, так как считают, что из-за него Россия ослабевает. Вместе с тем для них важно продолжение боевых действий минимум до президентских выборов в ноябре, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Дело в том, что США хотят, чтобы как можно больше молодых украинских ребят ушли на фронт. Им главное как можно сильнее затянуть войну на Украине», — утверждает сенатор.

Последствия участия в конфликте молодого поколения жителей Украины американские власти не рассматривают, так как важнее для них достижение собственных политических целей, убежден Джабаров.

Напомним, в ВСУ до этого заявили о невозможности второй волны мобилизации из-за нехватки людей. В Госдуме и Совфеде на этом фоне предупредили о возможности снижения призывного возраста с 25 до 18 лет. Эксперты считают вероятной такую перспективу, предупреждая, что это может вызвать уличные протесты среди украинцев.

Ранее политолог заявил, что США выдвинули Владимиру Зеленскому условия для продолжения военной помощи.

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