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Медведев рассказал, что может стать casus belli на Украине

Медведев: участие военных НАТО в конфликте на Украине может стать casus belli

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Запад напрямую участвует в войне против России, участие западных военных специалистов в конфликте на Украине может послужить casus belli, поводом к войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli», — подчеркнул он.

По его словам, Россия исходит из того, что переданные странами Запада дальнобойные орудия напрямую управляются специалистами из государств Североатлантического альянса.

Медведев отметил, что западная военная техника и военные специалисты, которые находятся на территории Украины, будут уничтожены не только на территории этой страны, но и на территории других государств, если оттуда будут нанесены удары по ПФ.

До этого Медведев заявил, что западные страны могут просчитаться в своих расчетах, что Российская Федерация никогда не применит ядерное оружие.

Ранее генсек НАТО заявил о самом сложном для Украины времени с начала конфликта.

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