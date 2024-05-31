В МИД КНР заявили, что конференцию по Украине должны признать Москва и Киев

Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта должна быть признана Россией и Украиной и должна предполагать беспристрастное обсуждение выдвинутых инициатив по решению украинского кризиса. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, в противном случае урегулирование конфликта на Украине будет значительно осложнено.

31 мая Китай подтвердил, что не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Правительство Швейцарии добивается высокой явки на саммит 15-16 июня, который, как надеется Берн, проложит путь к мирному процессу на Украине. Российская сторона не будет присутствовать на конференции.

Ранее РФ поддержала предложение Китая созвать мирную конференцию по Украине.