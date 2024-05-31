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В больнице Банска-Бистрицы подтвердили, что премьера Словакии Фицо отпустили домой

В больнице подтвердили, что премьера Словакии Фицо отпустили домой в Братиславу

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IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Больница города Банска-Бистрица, где после покушения находился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политика перевели домой в Братиславу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление медучреждения.

«Господин премьер уже на домашнем лечении», — проинформировали врачи.

25 мая сообщалось, что Роберт Фицо после покушения идет на поправку и чувствует себя лучше.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Ранее в СВР назвали покушение на премьера Словакии Фицо политическим террором.

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