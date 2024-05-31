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Шор оценил шансы молдавской оппозиции победить на президентских выборах

Шор: у молдавской оппозиции есть все шансы победить на выборах президента

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Максим Блинов/РИА Новости

У оппозиционного молдавского блока «Победа» есть стопроцентные шансы победить на президентских выборах в Молдавии при условии честного их проведения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил молдавский оппозиционер и один из лидеров блока «Победа» Илан Шор.

«Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный», — подчеркнул Шор.

При этом он отметил, что планирует принять участие на следующих президентских выборах в Молдавии из-за возрастного ограничения, поскольку Шору нет 40 лет.

Президентские выборы в Молдавии запланированы на октябрь 2024 года. Тогда же в стране должен состояться общенациональный референдум о том, стоит ли республике вступать в Европейский союз.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в апреле заявляла, что Москва готова содействовать Кишиневу в ходе проведения президентских выборов на российской территории.

Ранее Шор заявил о намерении стать премьер-министром Молдавии.

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