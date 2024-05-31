Президент США Джо Байден развязал против России открытую подрывную диверсионную деятельность, подтолкнув таким образом мир к «третьей мировой войне». Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«На его примере мы видим степень политической деградации, которая поразила современную Америку. Байден продолжает упорно толкать мир к третьей мировой войне», — сказал он.

По мнению Шеремета, здравомыслящие американцы уже должны инициировать импичмент нынешнему главе Белого дома, который войдет в историю Соединенных Штатов как предатель, погубивший американскую модель демократии.

До этого член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безумием решение президента Джо Байдена снять ограничение на применение ВСУ американского оружия для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Накануне газета Politico сообщила, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары оружием США по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что в США поставили ВСУ перед выбором.