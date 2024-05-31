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Президент Финляндии считает допустимыми удары Украины по российской территории

Стубб считает допустимыми удары Украины по территории РФ западным оружием

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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб считает допустимым нанесение ударов украинскими войсками по российской территории оружием, которое стране поставили западные страны. Об этом он заявил в интервью японскому агентству Kyodo, передает ТАСС.

«До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — сказал Стубб.

Целью поставленного союзниками Украины вооружения является защита страны, отметил финский лидер и добавил, что поэтому он не может поддержать идею ограничения его использования.

Он также раскритиковал действия российских войск на Украине, подчеркнув, что на западных странах лежит ответственность по поддержке Украины.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории России, которые «находятся вблизи Харькова».

По словам источника издания, запрет на дальние удары вглубь России «не изменился».

Газета The New York Times, ссылаясь на источники, заявила, что Пентагон передал Украине точные инструкции о том, какие удары с применением американского оружия по территории РФ будут считаться допустимыми.

Ранее сенатор назвала Байдена безумным после снятия запрета на удары по РФ.

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