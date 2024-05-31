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В Раде заявили, что Киев обманул украинский народ в вопросе членства в НАТО

Дубинский: власти Украины обманули страну в вопросе членства в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские власти знали, что НАТО не собирается принимать Украину в альянс, но обманывали народ по этому вопросу. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

Он отметил, что США и Германия просят украинского лидера Владимира Зеленского не требовать приглашения в альянс. Нардеп считает, что это связано с тем, что никто не собирается «воевать за Украину».

По его словам, кто-то может сказать, что союзники Украины обманули ее, но на самом деле виной этому украинское руководство.

«Обмануло нас, прежде всего, руководство нашей страны, [экс-президент Петр] Порошенко и Зеленский, которые четко знали о нежелании и неготовности принять Украину в НАТО, однако внесли эту цель в конституцию и под ее предлогом отказались от мирных переговоров», — написал Дубинский.

По его мнению, для Зеленского это открыло возможность для «бесконечных» полномочий».

До этого британская газета The Telegraph писала, что перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки вступления. По данным издания, чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в альянсе.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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