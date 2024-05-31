Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский сенатор назвала Байдена безумным после снятия запрета на удары по РФ

Тейлор Грин назвала безумным разрешение Байдена Украине наносить удары по РФ

close
100%
John Bazemore/AP

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безумием решение президента Джо Байдена снять ограничение на применение Украиной американского оружия для нанесения ударов по российской территории. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Байден тайно дал Украине разрешение нанести удар по России с использованием американского оружия, и такая эскалация может привести нас к прямой войне с Россией. У Джо Байдена не только слабоумие, он еще и сумасшедший! США должны стремиться к миру, а не к мировой войне», — написала сенатор.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории России, которые «находятся вблизи Харькова».

По словам источника издания, запрет на дальние удары вглубь России «не изменился».

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что в США поставили ВСУ перед выбором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами