Американский сенатор назвала Байдена безумным после снятия запрета на удары по РФ

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безумием решение президента Джо Байдена снять ограничение на применение Украиной американского оружия для нанесения ударов по российской территории. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Байден тайно дал Украине разрешение нанести удар по России с использованием американского оружия, и такая эскалация может привести нас к прямой войне с Россией. У Джо Байдена не только слабоумие, он еще и сумасшедший! США должны стремиться к миру, а не к мировой войне», — написала сенатор.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории России, которые «находятся вблизи Харькова».

По словам источника издания, запрет на дальние удары вглубь России «не изменился».

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