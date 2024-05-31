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Во Франции осудили создание Макроном «коалиции инструкторов»

Филиппо: создание Макроном «коалиции инструкторов» станет объявлением войны РФ

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение президента Франции Эмманюэля Макрона создать так называемую коалицию западных стран, которые сообща направят военных инструкторов на территорию Украины, будет равносильно объявлению войны России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может произойти, ведь Макрон планирует заявить об отправке французских военных инструкторов. Но что хуже, президент Франции планирует вести за собой коалицию из нескольких стран.

До этого стало известно, что Франция может в ближайшее время отправить своих военных инструкторов на Украину.

Накануне газета Le Monde писала, что президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Отправка коалиции на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. Предполагается, что Макрон сделает заявление об этом на следующей неделе во время визита во Францию украинского президента Владимира Зеленского в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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