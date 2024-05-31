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Предвыборный штаб Байдена прокомментировал признание Трампа виновным

Предвыборный штаб Байдена назвал приговор Трампу признаком верховенства права

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Manuel Balce Ceneta/AP

Пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена Майкл Тайлер назвал признание виновным в финансовом подлоге бывшего президента США Дональда Трампа доказательством верховенства права в стране. Слова Тайлера приводит телеканал NDTV.

«Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не выше закона», — подчеркивается в заявлении.

При этом Тайлер подчеркнул, что «есть только один путь не пустить Дональда Трампа в Овальный кабинет, и он лежит через урны для голосования». По его словам, приговор Трампу этого не отменяет.

До этого Белый дом заявил об уважении к верховенству права после приговора Трампу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу — 77, а Байдену — 81 год.

Ранее Карлсон назвал обвинительный приговор Трампу концом американского правосудия.

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