В партии Шольца призвали разрешить ВСУ использовать ракеты и танки для ударов по РФ

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот заявил, что следует разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетные удары по объектам в РФ, а также применять германские танки на территории России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, международное право «не будет нарушено, если Украина будет атаковать российские цели оружием, произведенным и поставленным Западом».

Он отметил, что считает себя «миротворцем», так как мира, по его словам, можно добиться лишь поставками оружия.

Отвечая на вопрос о том, могут ли немецкие танки вести бой на территории РФ, он заявил: «почему бы немецким танкам Leopard не продолжать делать то, что они, к счастью, уже делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу».

До этого сообщалось, что Британия, Франция, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Литва, Латвия, Эстония дали добро на применение своего оружия по объектам на территории России. По данным The New York Times и Politico, Джо Байден и Олаф Шольц тоже близки к тому, чтобы дать Киеву такое разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины.