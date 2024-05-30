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Правительство одобрило налоговый пакет Минфина

Правительство РФ одобрило на заседании налоговый пакет Минфина

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Shutterstock

Правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий... поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — сказано в тексте.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ заявил, что правительство РФ решило сделать минимальную планку для прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) более высокой, чтобы она коснулась не более 3% граждан. Премьер подчеркнул, что кабмин приняло в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки НДФЛ удвоенный показатель средней заработной платы по стране.

До этого Минфин внес проект налоговых изменений с «пятью ступенями» НДФЛ. В законопроекте предлагается вместо двух действующих ступеней (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) пять. В частности, 13% останется при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год).

Ранее сообщалось, что с 2026 года в РФ семьи с детьми смогут получить «налоговый кешбэк».

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