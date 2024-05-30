США намерены учредить фонд для информационного противодействия России в Африке

Государственный департамент США запросил у американского конгресса бюджет на создание фонда по противодействию «российскому влиянию» в Африке. Об этом сообщает RT со ссылкой на бюджетный запрос Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) на следующий финансовый год.

По мнению главы африканского бюро RT Мусы Ибрагима, создание фонда — реакция на успешную деятельность российского СМИ в странах континента.

«Американцы очень переживают, что их влияние на африканцев и жесткий контроль над ними ослабевают. Это, по-моему, вполне справедливо, но в США считают, что должны действовать, причем как можно скорее, чтобы противостоять этому масштабному движению за освобождение», — полагает Ибрагим.

Он также обратил внимание, что страны континента усилили стремление к осуществлению независимой внешней политики.

До этого администрация Соединенных Штатов и власти Евросоюза запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах.

По версии американского внешнеполитического ведомства, «механизм будет укреплять целостность информационной среды на Западных Балканах» и позволит «уменьшить возможности России и Китайской Народной Республики по использованию пропагандистских и информационных манипуляций в регионе».

Ранее в Общественной палате РФ презентовали новый инструмент борьбы с фейками.