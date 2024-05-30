Стало известно, когда США и Украина могут заключить соглашение о гарантиях безопасности

Соединенные Штаты и Украина близки к подписанию соглашение о гарантиях безопасности, которое может быть заключено во время саммита «Большой семерки» (G7) в Италии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как следует из текста, соглашение о безопасности между Киевом и Вашингтоном станет самым значимым из всех документов, ранее подписанных Украиной с другими странами НАТО. Так, в нем будут закреплены обязательства по долгосрочной поддержке Украины со стороны США, включая обучение солдат ВСУ, обмен разведывательной информацией и экономическую помощь.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности Киеву, работа над которым финализировалась. Кроме того, Ермак сообщил Салливану подробности о ситуации на фронте, в очередной раз указав на необходимость поставок систем ПВО на Украину.

Ранее Украина подписала соглашение о безопасности с еще одной европейской страной.