Стало известно, сколько участников СВО победили на праймериз «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что победителями праймериз партии стали 95 участников военной спецоперации (СВО) на Украине. Его слова передает ТАСС.

По словам Турчака, всего в предварительном голосовании принимали участие 210 участников СВО.

«95 [кандидатов] стали победителями, то есть половина из них прошли этот первый этап отбора и будут представлены в качестве кандидатов [на выборах в сентябре]», — поделился Турчак.

Праймериз «Единой России» проходили с 20 по 26 мая.

До этого директор Фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате РФ, участник СВО Максим Григорьев говорил, что опыт бойцов СВО будет работать на благо страны, и государству необходимо задействовать их на всех уровнях.

Общественный деятель отметил, что благодаря реализованной по личному поручению президента РФ Владимира Путина кадровой программе «Время героев», управленческий опыт, полученный участниками спецоперации, будет применен в гражданской сфере на благо страны.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.