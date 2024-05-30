Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о нарушении Зеленским Конституции Украины

Сенатор Ковитиди: отменой выборов Зеленский нарушил Конституцию Украины

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Отменой президентских выборов украинский лидер Владимир Зеленский нарушил Конституцию страны, которая не запрещает проводить голосование во время военного положения в стране. Об этом член Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT.

По мнению сенатора, Конституционный суд Украины осознает нелегитимность Зеленского, так как его полномочия как президента истекли с 21 мая. Проведению выборов ничего не мешало, заявила Ковитиди. Запрет на проведение голосования во время военного положения распространяется только на выборы в Верховную раду, объяснила она.

«Осознавая незаконность своих действий, бывший президент Украины Владимир Зеленский преднамеренно не обратился в Конституционный суд за какими-либо разъяснениями», — заключила сенатор.

Напомним, сегодня один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник подтвердил нелегитимность Зеленского. По его словам, нелегитимность создавали специально, чтобы затруднить мирные переговоры. При этом спикер экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Зеленского.

Ранее Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами