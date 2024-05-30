Отменой президентских выборов украинский лидер Владимир Зеленский нарушил Конституцию страны, которая не запрещает проводить голосование во время военного положения в стране. Об этом член Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT.

По мнению сенатора, Конституционный суд Украины осознает нелегитимность Зеленского, так как его полномочия как президента истекли с 21 мая. Проведению выборов ничего не мешало, заявила Ковитиди. Запрет на проведение голосования во время военного положения распространяется только на выборы в Верховную раду, объяснила она.

«Осознавая незаконность своих действий, бывший президент Украины Владимир Зеленский преднамеренно не обратился в Конституционный суд за какими-либо разъяснениями», — заключила сенатор.

Напомним, сегодня один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник подтвердил нелегитимность Зеленского. По его словам, нелегитимность создавали специально, чтобы затруднить мирные переговоры. При этом спикер экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Зеленского.

Ранее Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского.