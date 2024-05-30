Украинские мужчины призывного возраста меньше боятся утонуть при переправе через бурную реку Тису в Закарпатье, чем идти на фронт. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

«На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. <...> Мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», — сказала Шеслер.

Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Ширина русла, по ее словам, в некоторых местах превышает 100 метров, однако есть и более узкие места, через которые украинцы предпочитают переплывать.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тисы, в которой с начала текущего года тонули 30 призывников, бежавших в Румынию и Венгрию от мобилизации.

Авторы публикации отмечают, что число граждан, которые не хотят идти в украинские войска, растет. В связи с этим власти страны решили засеять берег и равнины возле Тисы американскими противопехотными минами M18A1 Claymore. Армия США использовала их во Вьетнамской, Иракской и Боснийских войнах.

Ранее украинцев возмутила шутка о тонущих уклонистах.