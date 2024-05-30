Автор Конституции Украины рассказал, кто сейчас является легитимной властью в стране

Один из авторов Конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник подтвердил, что на Украине сейчас единственной легитимной властью является парламент. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что было принято решение, что при действии военного положения не могут проводиться парламентские выборы.

«Даже если бы такого решения не было, то хронологически, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия Верховного совета, то есть парламента, еще не завершились», — отметил Табачник.

30 мая глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в столице Белоруссии достаточно четко высказался по поводу легитимности украинского лидера.

24 мая Владимир Путин провел пресс-конференцию в Минске, в ходе которой прокомментировал юридический статус Зеленского. Путин отметил, что легитимность главы соседнего государства закончилась.

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности.