В НАТО заявили о праве альянса помогать Украине наносить удары по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Украина «имеет право» наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом пишет газета Vanguardia.

«Киев имеет право защищаться, а мы имеем право помогать ему реализовать это право, в том числе посредством атак на законные военные объекты в России», — сказал генсек НАТО.

Уже известно, что Британия, Франция, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Литва, Латвия, Эстония дали добро на применение своего оружия по объектам на территории России.

Большую проблему составляет тот факт, что удары крылатыми ракетами могут наноситься ВСУ не только по сугубо военным целям, но и по инфраструктурным объектам, включая объекты топливно-энергетического комплекса, электростанции и теплоцентрали, воздушные и кабельные линии электропередачи. Подробнее об этом рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Италия подтвердила свою позицию по ударам ВСУ по территории РФ.