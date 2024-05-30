В Грузии назвали «несерьезным» руководство Эстонии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил заявление главы кабмина Эстонии Каи Каллас о том, что она якобы не знала о выступлении министра иностранных дел ее страны Маргуса Цахкна на оппозиционном митинге в Тбилиси. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«То, что министр иностранных дел Эстонии без согласия премьер-министра этой страны участвует в акции оппозиции в Тбилиси, это говорит о несерьезности в конкретной структуре (Эстонии)», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что «все это вызывает большое сожаление».

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии посещали Грузию 15 мая. По данным издания Balt News, поездка дипломатов была связана с принятием Грузией закона об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в стране.

Как заявляли главы МИД, они намерены убедить Тбилиси отказаться от закона, угрожая остановкой процесса вступления в Европейский союз.

Суть грузинской инициативы сводится к обязательной регистрации иностранных организаций и раскрытию источников дохода НПО. Прозрачности финансирования будут требовать от юрлиц и СМИ, получающих больше 20% дохода из-за рубежа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз уличили в планах сменить режим в Грузии.