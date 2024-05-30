Путин рассказал, какой регион планирует посетить

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», рассказал, что постарается посетить Чечню. Его слова передает ТАСС.

«Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу Кадырову обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», — заявил он.

Также Владимир Путин заявил, что давно не был на Камчатке и планирует снова посетить регион.

Кроме того, Путин сказал, что занимает пост главы государства благодаря россиянам, и пообещал работать максимально хорошо.

Российский президент также пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов.

23 мая Кадыров провел в Москве встречу с Путиным и пригласил его посетить республику.

Ранее Кадыров задал подписчикам загадку, пообещав денежное вознаграждение.