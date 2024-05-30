Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления немецкого дипломата

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «безответственным» заявление посла ФРГ в Грузии Петера Фишера о том, что Берлин заблокирует путь Тбилиси в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», — сказал Кобахидзе.

Он также обвинил Фишера в близости к оппозиционной партии «Лело». Премьер Грузии выразил надежду, что призывы заблокировать для республики путь в ЕС являются личной позицией дипломата.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, так как не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили утвердит его.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее в парламенте Грузии отвергли обвинения в «пророссийской» позиции.