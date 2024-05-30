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В Британии распустили парламент в преддверии выборов

Парламент Британии распущен до будущих выборов, которые пройдут 4 июля

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Kirsty Wigglesworth/AP

Британский парламент распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов, которые запланированы на 4 июля. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В соответствии с законодательством королевства, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения голосования.

После роспуска все кресла в Палате общин освобождаются, депутаты перестают быть членами парламента, а законодательный орган и его комитеты прекращают свою деятельность. При этом члены Палаты лордов сохраняют за собой места без права вести дела.

До формирования нового состава премьер-министр и действующее правительство сохраняют должности, однако перестают быть членами парламента, а их полномочия ограничиваются в период предвыборной кампании.

Отмечается, что итоги будущего голосования будут объявлены 5 июля. На 9 июля запланировано первое заседание нового парламента, в рамках которого Палата общин выберет спикера, а депутаты принесут присягу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение досрочных парламентских выборов в Британии вряд ли станет интересным событием для России.

Ранее британский премьер Сунак сказал, что в ближайшие пять лет страна столкнется с крупнейшими вызовами со времен Второй мировой войны.

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