В Британии распустили парламент в преддверии выборов

Британский парламент распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов, которые запланированы на 4 июля. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В соответствии с законодательством королевства, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения голосования.

После роспуска все кресла в Палате общин освобождаются, депутаты перестают быть членами парламента, а законодательный орган и его комитеты прекращают свою деятельность. При этом члены Палаты лордов сохраняют за собой места без права вести дела.

До формирования нового состава премьер-министр и действующее правительство сохраняют должности, однако перестают быть членами парламента, а их полномочия ограничиваются в период предвыборной кампании.

Отмечается, что итоги будущего голосования будут объявлены 5 июля. На 9 июля запланировано первое заседание нового парламента, в рамках которого Палата общин выберет спикера, а депутаты принесут присягу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение досрочных парламентских выборов в Британии вряд ли станет интересным событием для России.

Ранее британский премьер Сунак сказал, что в ближайшие пять лет страна столкнется с крупнейшими вызовами со времен Второй мировой войны.