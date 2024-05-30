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Ответ РФ на запрет вещания трех СМИ в ЕС находится на завершающей стадии

Захарова: работа над ответом РФ на запрет вещания СМИ в ЕС на завершающей стадии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Работа над ответом Москвы на запрет вещания трех российских СМИ в ЕС находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы подготовили наши предложения, <...> я думаю, буквально в ближайшие дни пройдут межведомственные согласования, а дальше мы уже вас ознакомим с результатом», — сказала она.

17 мая совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза. В сообщении утверждается, что «эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у четырех российских СМИ, которые запретили в Евросоюзе, и так не было вещания.

Ранее спикер Госдумы Володин высказался о запрете вещания российских СМИ в ЕС.

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