Экс-советник Рейгана рассказал, к чему приведет конфискация активов РФ

Конфискация странами Запада замороженных российских активов за рубежом не сможет оказать существенной поддержки Украине, такой шаг только продлит конфликт. Об этом на страницах журнала American Conservative написал бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Самым опасным последствием конфискации (российских активов – прим. ред.) со стороны союзников (Запада – прим. ред.) может стать еще большее затруднение прекращения войны, которая никогда не должна была начаться», — отметил он.

Как пишет автор, сегодня украинцы больше всего нуждаются в мире, а замороженные российские средства «могут быть использованы как часть урегулирования» конфликта. В этой связи США и их европейским союзникам следует воздержаться от соблазна незаконно присвоить собственность России, добавил Бэндоу.

Конфискация активов РФ, находящихся за рубежом, по мнению автора, окажет минимальную поддержку пошатнувшейся обороне Украины и станет «прямой атакой на западный принцип верховенство закона и либерально-демократический порядок».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить в 2024 году €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов российского Центробанка.

Ранее сообщалось, что ЕС не боится действий РФ в ответ на использование ее активов для Украины.