В Швейцарии заявили, что программа саммита по Украине еще находится в разработке

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что программа конференции по Украине еще находится в стадии разработки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основное внимание будет уделяться тематическим областям, представляющим международный интерес и затрагивающим большое количество государств, таким как ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также человеческий вопрос в условиях войны», — поделился Эльчингер.

Мирная конференция по Украине запланирована в Швейцарии на 15 — 16 июня. Она пройдет недалеко от города Люцерна. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите, но Москва не будет участвовать в любом случае.

До этого официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал говорил, что Нью-Дели еще не принял решения по участию в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

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