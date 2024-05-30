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В Индии высказались об участии в саммите по Украине в Швейцарии

МИД Индии заявил, что еще не принял решения по участию в саммите по Украине

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Depositphotos

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели еще не принял решения по участию в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

«Ранее мы сообщали вам, что мы еще не приняли решение о нашем участии. О том, что решение принято, вы узнаете позже, или мы объявим об этом», — заявил Джайсвал.

Он также затруднился ответить на вопрос, на каком уровне будет представлена страна на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии летом. По словам Кулебы, Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение для участия в мероприятии.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее в Киеве объяснили отсутствие коммуникации с Индией.

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