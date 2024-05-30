Политолог: риск прямого столкновения между Россией и НАТО становится критическим

Передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 – это одна из ступеней эскалации конфликта, которую Россия рассматривает как прямую ядерную угрозу, заявил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. На этом фоне риск прямого столкновения России со странами НАТО может дойти до критического предела, заявил он в беседе с 360.ru.

Так Станкевич прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что передача F-16 будет рассматриваться как сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Министр также подчеркнул, что передача этих самолетов Киеву не сможет переломить ситуацию на поле боя.

Размещение на Украине и приграничных территориях истребителей F-16 – это одна из ступеней эскалации конфликта, считает эксперт. Еще одна ступень – это разрешение ВСУ наносить удары по коренным российским регионам. Третьей ступенью может стать привлечение регулярных войск стран-участниц НАТО к украинскому конфликту. По первым двум этапам, по мнению Станкевича, решение будет принято в самое ближайшее время.

В заявлении Лаврова политолог призвал обратить внимание на слова о наличии F-16 в вооруженном арсенале стран НАТО. Их уже привлекали к военным учениям в тренировке ядерных ударов, отметил он.

«На них уже «вешали» американские ракеты с боеголовками, имитирующими ядерные, — подчеркнул он. — В том числе в военных учениях на границе с Россией имитировался ядерный удар по ее территории. Так что РФ рассматривает эти самолеты, если они появятся сейчас в руках Украины, как прямую ядерную угрозу».

По мнению Станкевича, с учетом столь высокой угрозы не исключено, что Россия будет стремиться сбить истребители не только на Украине, но и в Молдавии и Румынии, куда их направят на техобслуживание.

«Тем самым риск прямого военного столкновения между Россией и государствами НАТО «возрастет до критического предела», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Дания разрешит Украине бить поставленными F-16 по территории России.