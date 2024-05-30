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Замглавы Минфина США встретился с представителями офиса президента Украины

Замглавы Минфина США провел встречу с сотрудниками офиса украинского президента

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Shannon Stapleton/Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Мудра приняла участие в переговорах с заместителем американского министра финансов Уолли Адейемом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса украинского лидера.

В заявлении отмечается, что на встрече в Киеве присутствовал и советник руководителя офиса главы государства Владислав Власюк. При этом ключевыми темами обсуждения стали поддержка Киева со стороны Вашингтона, а также проведение реформ на Украине и усиление санкционного давления на РФ.

29 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби признал, что американские власти причастны к разработке так называемой «формулы мира». Речь идет о плане урегулирования конфликта, который активно продвигает президент Украины Владимир Зеленский.

До этого украинское издание «Деловая столица» сообщила о намерении главы государства сократить «формулу мира» в преддверии первой мирной конференции в Швейцарии, которая запланирована на 15–16 июня. По информации журналистов, план будет урезан более чем в три раза — с десяти до трех пунктов. На обсуждение планируется вынести только самые непротиворечивые условия, включая освобождение военнопленных и гарантии продовольственной безопасности.

Ранее в конгрессе США призвали перестать помогать Украине.

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