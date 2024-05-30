Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европа должна выработать единую стратегию по сдерживанию России и положить конец несистемному подходу к этому вопросу. Его слова приводит Euractiv.

Он подчеркнул, что Европейский союз и НАТО должны выработать единую стратегию по противодействию России.

«Я приветствовал бы любые меры, которые будут означать, что мы сможем сдерживать Россию. Частью сдерживания является также логичная и безусловная поддержка права Украины на защиту», — сказал Липавский.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что нейтральные страны, не являющиеся членами НАТО, но пользующиеся его «зонтиком защиты», рано или поздно должны будут вступить в альянс.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебную риторику членов альянса поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности страны.

Ранее Запад обвинили в использовании «грязных инструментов» против РФ и Китая.