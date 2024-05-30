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Зампостпреда РФ при ОБСЕ рассказал об отношении Запада к Украине

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: Украина не нужна Западу ни в ЕС, ни в НАТО

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Jacquelyn Martin/AP

Украина не нужна Западу ни в составе НАТО, ни в рамках Евросоюза, однако ее будут продолжать использовать как инструмент для борьбы с Россией. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает РИА Новости.

«Сегодня очевидно, что Украина не нужна Западу ни как член ЕС, ни как полноправный член НАТО», — отметил он.

По словам Буякевича, Запад уже ясно дает понять Киеву, что в ближайшее время он не получит приглашений в Североатлантический альянс и Евросоюз.

При этом Украина необходима западным союзникам Киева в качестве инструмента для борьбы с Россией. Из этой страны, добавил Буякевич, «еще не выжаты последние соки», в связи с чем она актуальна в глазах Запада с этой точки зрения.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны западных стран на фоне окончания срока легитимности украинского президента.

Ранее ирландский журналист рассказал, что Запад уже винит Зеленского в провале.

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