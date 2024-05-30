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Страны Европы ограничили обмен разведанными с Венгрией из-за разногласий

EUobserver: европейские страны ограничили обмен разведанными с Венгрией

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Depositphotos

Страны Европы, входящие в так называемый Бернский клуб, ограничили обмен разведданными с Венгрией из-за политических противоречий. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителей спецслужб.

«Среди менее высокопоставленных представителей спецслужб царит разочарование, поскольку западные союзники не делятся с нами информацией так, как это было раньше. Но чем выше по иерархической лестнице вы поднимаетесь, тем меньше это кого-либо волнует», — сообщили в разведсообществе Венгрии.

Представитель спецслужб Бельгии при этом отметил, что вместо Венгрии, которая должна была занять место председателя Бернского клуба, эту обязанность на себя возьмет Дания.

Бернский клуб служит площадкой для обмена разведанными между 27 государствами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Организация была создана в 1971 году, ее штаб-квартира расположена в швейцарском Берне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан внимательно относится к интересам своей страны, что далеко не всем нравится в Брюсселе.

Ранее в США поделились разведданными по поводу крушения вертолета Раиси.

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