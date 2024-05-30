В МИД РФ отреагировали на новые антироссийские рестрикции Евросоюза

Российская Федерация рассматривает новые антироссийские ограничения Евросоюза как жесткое нарушение международного права и проявление неоколониальных подходов. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

«Мы рассматриваем данные санкции как грубое нарушение международного права», — заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова также охарактеризовала новые ограничительные меры в отношении России как нарушение принципа невмешательства во внутренние дела независимых государств.

«Это явное проявление неоколониальных подходов», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, новые рестрикции, введенные Евросоюзом, не имеют ничего общего с заботой о правах человека.

Перед этим стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах».

Ранее в ОАЭ оценили эффективность антироссийских санкций Запада.