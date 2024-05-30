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Зеленский отстранил от дел ряд чиновников, близких к администрации США

WP: Зеленский отстранил ряд чиновников, имевших тесные связи с Вашингтоном

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в последние несколько недель отстранил от выполнения обязанностей ряд высокопоставленных чиновников, которые имели наиболее тесные связи с американским правительством. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что решение главы государства связано с некоторыми разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном. По данным издания, напряженность усилилась после недавнего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину. Поездка была организована с целью «удвоить требования» к украинским властям по борьбе с коррупцией, уточнили авторы статьи.

«Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере», — процитировали журналисты Блинкена.

Однако, как написали обозреватели, Киев не согласился с позицией Вашингтона. Участвовавшие в переговорах чиновники на условиях анонимности рассказали, что Зеленский «был взбешен» во время встречи с американским государственным секретарем.

При этом авторы публикации не стали раскрывать имена чиновников, которых президент Украины сместил с занимаемых ими должностей.

14 мая Блинкен прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. В ходе поездки он посетил один из баров в Киеве, где спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World».

Ранее государственного секретаря США раскритиковали за выступление в киевском клубе.

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