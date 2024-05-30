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В Кремле отреагировали на планы ЕС наказать Венгрию за сопротивление санкциям

Песков отреагировал на планы ЕС наказать Венгрию за сопротивление санкциям

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внимательно относится к интересам своей страны, такая самостоятельность не всем нравится в Брюсселе. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании Евросоюза наказать Венгрию за отказ поддерживать антироссийские санкции.

«Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергается не замаскированному ничем давлению», — сказал он.

Песков отметил, что таким образом выглядит система Евросоюза, внутри которой далеко не все могут позволить себе большую степень самостоятельности.

До этого издание Politico сообщало, что страны ЕС на фоне позиции Венгрии по украинскому конфликту и сопротивления Будапешта оказанию помощи Киеву намерены «наказать» эту страну, не допустив ее представителей к высоким постам в рамках Европейской комиссии.

Как пишет газета, «теплые» отношения Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным и «обструкционизм» в отношении Украины означают, что «Будапешт не получит главного места в Европейской комиссии».

Ранее в Евросоюзе захотели ускорить переговоры с Украиной о членстве из-за Венгрии.

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