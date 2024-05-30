В Турции рассказали, кто саботировал исполнение стамбульских договоренностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед военнослужащими на военных учениях Efes-2024 заявил, что лоббисты войны саботировали реализацию стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему», — поделился турецкий президент.

Он добавил, что российско-украинский конфликт постоянно «увеличивает финансовые издержки региона и мира».

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщало, что Турция регулярно предлагает сторонам конфликта на Украине возобновление стамбульских переговоров, но ответов нет.

Эта тема постоянно поднимается со стороны Турции на самом высоком уровне.

Ранее польский генерал предостерег Европу от отправки войск на Украину.