В Кремле рассказали о подготовке визита Путина во Вьетнам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал раскрывать программу визита главы российского государства во Вьетнам, отметив, что подробности будут позднее.

Он подчеркнул, что сейчас ведется подготовка визита.

«Мы своевременно сделаем соответствующее объявление о нем», — сказал Песков.

30 мая заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что подготовка визитов Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

24 мая сообщалось, что президент России, а также лидеры многих других стран мира, направили поздравления То Ламу в связи с его избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

22 мая сообщалось, что на седьмой сессии Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам на пост президента страны избрали члена Политбюро Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама и министра общественной безопасности генерала армии То Лама.

Ранее Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина.