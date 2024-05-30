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В Кремле заявили, что НАТО намеревается продолжать войну с Россией

Песков: своими заявлениями НАТО провоцирует Украину на продолжение войны

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Разговоры внутри НАТО о возможных ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ — это сознательная эскалация конфликта и провоцирование Киева на его продолжение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Страны Североатлантического альянса... в последние недели выходят на новый виток нагнетания напряженности и делают это сознательно. Мы слышим много воинственных заявлений. <...> Они всячески провоцируют Украину на продолжение войны, и сами намерены продолжать вести с нами войну в прямом и переносном смысле», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что подобная эскалация неизбежно приведет к последствиям.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

Ранее Лавров назвал шаг Москвы и Минска, который должен вразумить Запад.

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