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В Кремле не ответили на вопрос о новом месте экс-главы ХМАО Комаровой

Песков: о назначении экс-главы ХМАО Комаровой на новый пост будет сообщено

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Михаил Киреев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, на каком месте Кремль видит Наталью Комарову, ушедшую с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Песков отметил, что кадровые решения никогда не анонсируются, и о назначении Комаровой будет сообщено, когда настанет время.

30 мая Комарова заявила, что завершает свою политическую карьеру в качестве главы Ханты-Мансийского автономного округа.

Она руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001 года до 2007 года она представляла ХМАО в Госдуме.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, который ранее был задержан при получении взятки.

На сайте администрации региона, что 1 декабря 2022 года глава региона назначил Власова на пост вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Позже появилась информация об отставке чиновника после задержания при получении взятки.

Ранее сообщалось, что мэр Вологды уходит в отставку.

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