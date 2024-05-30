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Кадыров задал подписчикам загадку, пообещав денежное вознаграждение

Кадыров пообещал 1 млн рублей угадавшему, что ему сказали Путин и Мирзиёев

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров задал пользователям социальных сетей загадку, пообещав выплатить 1 млн рублей автору первого правильного ответа. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

К сообщению прикреплена видеозапись, на которой запечатлена беседа главы Чечни с президентом РФ Владимиром Путиным и узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым. Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему сказали главы двух государств.

«Первый, кто угадает, <...> получит подарок в размере 1 млн рублей», — написал он.

При этом глава Чечни подчеркнул, что участники конкурса должны написать максимально развернутый ответ в комментариях к посту. Более того, желающим получить приз надо поделиться упомянутой видеозаписью в собственном Telegram-канале или в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В конце Кадыров обратил внимание, что некоторые из приближенных к нему людей знают правильный ответ на вопрос. Однако они заверили его, что не допустят утечки информации. По словам главы Чечни, в случае нарушения обещания доверие к этим людям будет навсегда утрачено.

Ранее Кадыров поручил вырыть яму для украинского президента, чтобы избавить его от наркозависимости.

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