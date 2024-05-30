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В Японии создадут комиссию по вопросам неопознанных воздушных явлений

Kyodo: в парламенте Японии создадут комиссию по вопросам неопознанных объектов

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Eugene Hoshiko/AP

В парламенте Японии будет создана межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно материалу, федерация депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности будет официально создана 6 июня. Отмечается, что этот шаг обусловлен необходимостью обеспечения безопасности.

Как пишет Kyodo, депутаты планируют потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов, поскольку, если неопознанные воздушные явления окажутся неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии.

В феврале жительница японского города Хамамацу префектуры Сидзуока обнаружила утром на пляже Энсюхама выброшенный на берег подозрительный металлический шар диаметром 1,5 метра. Сотрудники правоохранительных органов закрыли место происшествия и пытаются понять, чем именно является неизвестный объект.

До этого японские власти заподозрили Китай в запуске трех шпионских воздушных шаров над своей территорией с 2019-го по 2021 год.

Ранее на здание посольства Японии упал воздушный шар с мусором КНДР.

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